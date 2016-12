Confrontation de points de vue sur la révolution bolivarienne du Commandant Chavez

Vision de Daniel ( ici et là )

Une grande part de la rente pétrolière a été utilisée pour financer la politique sociale. On peut acheter les produits de première nécessité, Les services de base ont des prix subventionnés. Régime de sécurité sociale Politique d’inclusion et d’éducation menée à tous les niveaux, aux livres et aux ordinateurs (les canaimitas) gratuits qui leur sont distribués. 200 000 retraités touchant une pension à la fin de la IVe république ont fait des petits et sont devenus 2 300 000 aujourd’hui. Grande mission logement Venezuela ayant bâti des dizaines de milliers d’habitations depuis sa naissance le pays est passé de 17 160 577 tonnes d’aliments produits en 1998 à 24 686 018 tonnes en 2010, soit une augmentation de 44 % La pauvreté a régressé entre 2002 et 2010, passant de 48,6 % a 27,8 %, tandis que l’extrême pauvreté suivait la même courbe — de 22,2 % a 10,7 % ( Le Venezuela affiche par ailleurs le niveau d’inégalités le plus faible de la région : l’antithèse du néolibéralisme sauvage qui étrangle les Européens. Face à un tel bilan, aucun opposant ne peut espérer l’emporter en affirmant représenter « la droite » avec le programme « décentralisation-autonomie-privatisations » Une autonomie ayant pour objet de refaire de la compagnie pétrolière PDVSA un Etat dans l’Etat, exempté de toute responsabilité sociale, et de la Banque centrale du Venezuela (BCV) une entité échappant au pouvoir politique. Le texte prévoit une élimination des « missions » si chères aux plus pauvres, mais qui représentent « une lourde charge fiscale », la fin des subventions agricoles, le gel des retraites et des augmentations de salaire, l’augmentation progressive des tarifs de l’électricité, de l’eau, du métro, du téléphone et des autres services subventionnés par le gouvernement. Les problèmes réels que rencontre la « révolution bolivarienne » sont : personnalisation du pouvoir, corruption, faiblesse de l’appareil productif, insécurité...