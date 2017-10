La présidence Hollande : une médiocrité d'orfèvre

Je puis le dire sans ambages. Il est vrai que l'histoire s'improvise plus qu'elle ne se décrète, que la réalité rattrape la fiction. Hollande a beau avoir aujourd'hui à son solde un minable 40% de satisfécits; les sondés sont terriblement versatiles, mais les votants ne se dédiront pas. D'un point de vue de l'orthodoxie de gauche, Hollande fait presque un sans faute ! Il est patient, mais il applique son programme. Il a reçu un formidable blanc-seing de la part des Français, son élection doublée d'une crise lui donne toute latitude pour agir comme il l'entend. Il fait des erreurs techniques et dieu sait si elles sont nombreuses, mais il progresse à vue d'œil. Le discours en Algérie a même agréablement surpris. Ce ne sont pas les fantassins mélodramatiques qui le trouvent trop à droite qui y changeront quelque chose, ils sont le folklore de la gauche. Tout sympathisant naïf sera invariablement déçu par le mécanisme à double contrainte qui siège dans toute politique de gauche : toute réforme de gauche porte en elle un effet de bord négatif pour ceux qu'elle entend défendre. Hollande sera réélu ! Pourquoi cette affirmation pédante et emphatique ? L'Ètat préfère de toute façon prendre dans une main, ce qu'il redonnera dans l'autre. Il préfère contrôler plutôt que laisser-faire. Hollande et son gouvernement augmentent avec méthode la dépendance des citoyens envers l'Ètat. Cette recette est celle qui assure aujourd'hui la réélection. Cette dépendance accroit la crainte de chacun d'être livré à soi-même. Il suffira, même avec une descente aux enfers, d'un relèvement des courbes au dernier moment, de caresser certains électeurs juste avant l'échéance pour suffire à cette réélection. On peut s'imaginer que, au pays des aveugles les borgnes étant rois, le très peu nous donnera parfois, à nous libéraux et souteneurs du capitalisme, la sensation du contre-emploi. Une dose de libéralisme dans un océan de bureaucratisme offrira quelques illusions..





Il est drôle de constater qu'aucune des mesures ne semble aller dans le bon sens économique. Pourtant Hollande nous rappelle à chaque fois qu'il espère diminuer le chômage et atténuer le déficit. A croire que si la croissance repart ou le chômage diminue, des causes totalement exogènes à la politique française en seront les moteurs.

Du point de vue de la communication, Hollande parle peu, contrairement à son prédécesseur. Mais il n'est pas seul. Le gouvernement innove dans l'ébauche d'un totalitarisme à visage féminin. Ses anathèmes ne sont pas proférés par d'obscurs bureaucrates à calandre brejnevienne, mais par des jeunes femmes pleines de peps à qui nous donnerions le bon dieu sans confession (Aurélie, Cécile, Najat...)

Exemple de première mesure libérale du gouvernement : le projet de taxation à 75% doit être revisité (sic). L'humour sera l'arme principale... dans les dix années à venir.