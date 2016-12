Collectifs de sans-papiers et droits de propriété

Les collectifs sans-papiers tissent un lien social important avec les immigrés qui débarquent à Paris. Ils les soutiennent par exemple à travers des rencontres festives où l'on déguste du thieb en buvant du jus de gingembre. Néanmoins, si cet accueil et cette aide sont louables à travers l'initiative d'associations et d'individus, les actions principales me paraissent entachées d'immaturité. Icône de cette immaturité : des tracts maoïstes décrivant les méfaits du capitalisme dans les pays africains accompagnent les manifestations du collectif. En effet, à peine débarqués sur cette terre promise qu'est l'Europe, les jeunes Maliens sont mis au parfum par les jeunes et impulsifs militants : "sachez qu'ici nous vivons dans une société pourrie qui a colonisé votre pays et pillé les ressources de l'Afrique". Les sans-papiers squattent un immeuble désaffecté appartenant à une entreprise anonyme avec le slogan : "Ils investissent dans l'immobilier, investissons leurs maisons." Néanmoins, malgré un travail non déclaré et au noir, dans la restauration ou dans le bâtiment, et grâce à une énergie extraordinaire, Moussa a réussi au bout de quelques années à construire une maison à Bamako dans laquelle dès que cela sera possible, il rêve de revenir s'installer. Hélas, la maison de ses rêves a été squattée avant d'être accaparée directement par d'autres car au Mali les droits de propriété sont précaires. Moussa a tout perdu. Les militants du collectif sans papiers n'ont pas pour autant modifié leur slogan.