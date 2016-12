Lorsqu'un économiste de gauche fait du libéralisme avec tact

Lorsqu'un économiste de gauche professe des solutions libérales et pragmatiques, on ne va pas jouer les puristes effarouchés. Bien sûr, il se fait allumer par les économistes d'ATTAC, mais le contraire serait louche. Dans son livre " Il préconise la diminution des dépenses publiques, une politique de l'offre et une forme de dévaluation qui consiste à augmenter la TVA. Pas facile de dévaluer autrement avec l'euro, mais cela évite d'en sortir. L m'a paru passionnante. Y sont abordés les thèmes du SMIC facteur de pauvreté (après 30mn), le keynésianisme ou son anti-thèse appelé l'anti-keynésianisme primitif, ("succession d'erreurs"), l'expérience des autres pays...Gilbert Cette a pignon sur rue, il a discuté deux heures à propos de son livre avec le président de la république sans succès. Une émission rare et riche.